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Шорт-трек

Сегодня, 11:45

Российский призер Олимпиады рассказал о разрыве контактов с иностранцами

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Константин Ивлиев.
Фото Global Look Press
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Российский шорт-трекист Константин Ивлиев в интервью «СЭ» рассказал о настроениях в своем виде спорта после отстранения россиян от международных соревнований.

— С зарубежными коллегами контакт поддерживаете?

— Раньше переписывались довольно часто, сейчас, так получилось, общение практически сведено на нет.

— Сильно ударило по желанию выступать отстранение?

— Мотивацию я не потерял, но это очень обидно, особенно когда смотришь международные соревнования по телевизору и понимаешь, что ты сейчас мог бы бежать там и бороться за медали и титулы. Конечно, я стараюсь относиться к этому философски. Я продолжаю тренироваться, улучшаться во всех планах и прогрессировать. Когда мы вернемся на международную арену, то верю, мы будем конкурентоспособны.

— Вы альтернативные варианты карьеры не рассматриваете? Если бы не были спортсменом, кем бы стали?

— Вообще другие варианты развития пока не рассматриваю. Мне очень нравится кататься, тренироваться, и у меня пока все неплохо идет. Но если смотреть в теории, то я мог бы стать тренером, думаю у меня бы получилось. А если не брать спорт — мне очень нравится музыка, играю на электрогитаре. Даже на сборы ее с собой беру. Может быть, развивался бы как музыкант.

— Просто выживать шорт-треку наверняка сложнее, чем биатлону, лыжам, фигурному катанию.

— Да, в плане медийности шорт-треку, конечно, тяжело. Многие до сих пор вообще не знают, что такое шорт-трек.

— И что делать?

— Было бы интересно попробовать коллаборацию со спортсменами из других видов спорта, например, то же фигурное катание.

Константин Ивлиев. Лучший шорт-трекист России хочет бросить вызов Трусовой. В чем дело?

Сборная России по шорт-треку
Константин Ивлиев
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Лучший российский шорт-трекист бросил необычный вызов Трусовой