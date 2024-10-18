Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Шорт-трек

Сегодня, 17:45

Елистратов — о внутренней конкуренции: «Делаю все возможное и невозможное, чтобы показывать достойное время»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Семен Елистратов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион Семен Елистратов в интервью «СЭ» отметил, что пытается сделать шорт-трек более медийным видом спорта.

— Внутренний календарь позволяет сохранять оптимальную форму?

— Вполне. У нас восемь внутренних стартов. Идут примерно раз в месяц. Много этапов Кубка России, которые по датам пересекаются с этапами Кубка мира. Понятно, что конкуренция не та, но мы стараемся держать себя в оптимальной форме. Где-то за счет дополнительной работы. Чтобы в том случае, если нас вдруг допустят, мы были готовы. Делаю все возможное и невозможное, чтобы показывать достойное время.

— Сверяете свои секунды с конкурентами на международных стартах?

— Конечно, и пока с этим все хорошо. В случае допуска российские представители шорт-трека вновь будут на ведущих ролях.

— Как с посещаемостью внутренних стартов по шорт-треку?

— Не сказал бы, что во всех регионах мы собираем аншлаги, но в Уфе с этим все хорошо. Приходит много людей, и это отрадно. Я со своей стороны стараюсь заранее записывать разные интересные видео, информировать о датах, приглашаю СМИ. У нас сейчас идет разговор с президентом Союза конькобежцев России Николаем Алексеевичем Гуляевым, чтобы перед стартом чемпионата России сделать яркую пресс-конференцию, позвать федеральные СМИ. И не просто в формате обсудить предстоящий старт и текущую форму, а придумать интересные конкурсы, интерактивы, какие-то шутливые соревнования. На мой взгляд, сейчас шикарная возможность, чтобы сделать наш вид спорта более медийным.

Семен Елистратов. «После падения с велосипеда команда называет меня Байденом». Интервью Семена Елистратова
Семен Елистратов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Худайбердиева — о разводе с мужем в 20 лет: «Случилось так, как случилось»
В легкие инфекция: в 16 регионах зафиксированы вспышки пневмонии
Оставленному в аэропорту Антальи ребенку оформили гражданство РФ
Никита Мазепин объявил о завершении карьеры в «Формуле-1»
Ганчев сообщил об иностранных наемниках среди пленных ВСУ
«Спартак» и «Авангард» сошли с ума, СКА – король «армейских» дерби, а Ротенберг метит в императоры. Что произошло в КХЛ 17 октября
Сегодня
Вчера
Неделя