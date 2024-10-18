Елистратов — о внутренней конкуренции: «Делаю все возможное и невозможное, чтобы показывать достойное время»

Олимпийский чемпион Семен Елистратов в интервью «СЭ» отметил, что пытается сделать шорт-трек более медийным видом спорта.

— Внутренний календарь позволяет сохранять оптимальную форму?

— Вполне. У нас восемь внутренних стартов. Идут примерно раз в месяц. Много этапов Кубка России, которые по датам пересекаются с этапами Кубка мира. Понятно, что конкуренция не та, но мы стараемся держать себя в оптимальной форме. Где-то за счет дополнительной работы. Чтобы в том случае, если нас вдруг допустят, мы были готовы. Делаю все возможное и невозможное, чтобы показывать достойное время.

— Сверяете свои секунды с конкурентами на международных стартах?

— Конечно, и пока с этим все хорошо. В случае допуска российские представители шорт-трека вновь будут на ведущих ролях.

— Как с посещаемостью внутренних стартов по шорт-треку?

— Не сказал бы, что во всех регионах мы собираем аншлаги, но в Уфе с этим все хорошо. Приходит много людей, и это отрадно. Я со своей стороны стараюсь заранее записывать разные интересные видео, информировать о датах, приглашаю СМИ. У нас сейчас идет разговор с президентом Союза конькобежцев России Николаем Алексеевичем Гуляевым, чтобы перед стартом чемпионата России сделать яркую пресс-конференцию, позвать федеральные СМИ. И не просто в формате обсудить предстоящий старт и текущую форму, а придумать интересные конкурсы, интерактивы, какие-то шутливые соревнования. На мой взгляд, сейчас шикарная возможность, чтобы сделать наш вид спорта более медийным.