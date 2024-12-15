Серегина и Кобызев выиграли по второй золотой медали на чемпионате России

Елена Серегина и Валентин Кобызев стали победителями чемпионата России по шорт-треку на дистанциях 1000 метров. Турнир проходит в Челябинске. Кобызев показал время 1 минута 26,148 секунды. Он опередил Владимира Балбекова (1.26,266), который занял второе место, и Ивана Посашкова (1.26,721), финишировавшего третьим. Серегина выиграла золото с результатом 1 минута 33,999 секунды. Серебряным призером стала Анна Уразова (1.34,037), бронзу взяла Аделина Доколина (1.35,809). Ранее Серегина и Кобызев выиграли золотые медали на дистанции 500 метров.