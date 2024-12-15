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Шорт-трек

Сегодня, 17:48

Серегина и Кобызев выиграли по второй золотой медали на чемпионате России

Руслан Минаев
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Елена Серегина и Валентин Кобызев стали победителями чемпионата России по шорт-треку на дистанциях 1000 метров. Турнир проходит в Челябинске.

Кобызев показал время 1 минута 26,148 секунды. Он опередил Владимира Балбекова (1.26,266), который занял второе место, и Ивана Посашкова (1.26,721), финишировавшего третьим.

Серегина выиграла золото с результатом 1 минута 33,999 секунды. Серебряным призером стала Анна Уразова (1.34,037), бронзу взяла Аделина Доколина (1.35,809).

Ранее Серегина и Кобызев выиграли золотые медали на дистанции 500 метров.

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