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Шорт-трек

Сегодня, 21:51

Шорт-трекист Елистратов рассказал, что у него нет глобальных планов на 2023 год

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов в 2023 году планирует концентрироваться на тренировочном процессе и соревнованиях, спортсмен надеется принять участие в Олимпиаде 2026 года.

«Каких-то глобальных планов нет, хочу, чтобы вся семья была здорова. Работы много, больше всего концентрируюсь на ней. Конечно, хочется участвовать в Олимпийских играх в 2026 году», — приводит слова Елистратова ТАСС.

32-летний Елистратов является олимпийским чемпионом в эстафете (2014) и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр на дистанции 1 500 м (2018, 2022), чемпионом мира (2015) и 14-кратным чемпионом Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/16738057
Семен Елистратов
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