СКР оказал финансовую поддержку семье скончавшейся конькобежки Середы

Сегодня, 14:10
Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев рассказал «СЭ» о поддержке семьи шорт-трекистки Анастасии Середы, скончавшейся в возрасте 20 лет.
«Посильная помощь семье оказана. Мы на связи. Федерация оказала финансовую поддержку», — сказал Гуляев «СЭ».
В 2022 году Середа стала победительницей Кубка России в эстафете. В октябре 2023-го в составе команды Санкт-Петербурга Анастасия завоевала серебро в эстафете на 3 тысячи метров в Кубке страны.
О смерти Середы стало известно в воскресенье, 7 января. Спортсменка скончалась из-за осложнений на фоне инфекционного заболевания.