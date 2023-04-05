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Шорт-трек

Сегодня, 10:39

В Госдуме негативно относятся к решению Просвирновой сменить гражданство

Константин Белов
Корреспондент
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» решение призера чемпионата мира по шорт-треку Софьи Просвирновой сменить спортивное гражданство с российского на датское.

«Негативно отношусь к этому решению. Россия — это страна, которая дала все Просвирновой на сегодняшний день. Надеюсь, что она все взвесила, принимала решение осознано. Это все серьезно, нужно думать не только о сегодняшнем дне, но и завтрашнем. Хочется, чтобы спортсмены, которых воспитала Россия, выступали за нас. Кто-то держит эту паузу, кто-то нет, как, например, Просвирнова. Отношусь с тревогой к таким людям, которые меняют гражданство, из-за не лучших времен российского спорта», — сказал Свищев «СЭ».

Во вторник, 4 апреля Просвирнова объявила о том, что занимается сменой спортивного гражданства. По ее словам, она приняла это решение по семейным обстоятельствам, поскольку хочет находится рядом со своим мужем, датским конькобежцем Виктором Торупом.

Софья Просвирнова. Звезда сборной России по шорт-треку меняет гражданство. Причина — замужество в Дании

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В Союзе конькобежцев России назвали смену гражданства Просвирновой неполитическим решением