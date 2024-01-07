Журова о смерти Середы: «Это трагедия для семьи. Мои соболезнования им»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» выразила соболезнования родным и близким шорт-трекистки Анастасии Середы. О смерти спортсменки стало известно сегодня, 7 января.

«Это всегда трагедия для семьи, когда в юном возрасте уходят люди. Мои соболезнования им. Когда уходит такая молодая девушка, это очень грустно и, несомненно, переживаешь из-за этого», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В 2022 году Середа стала победительницей Кубка России в эстафете. В октябре 2023-го в составе команды Санкт-Петербурга Анастасия завоевала серебро в эстафете на 3 тысячи метров в Кубке страны.