«После падения с велосипеда команда называет меня Байденом». Интервью Семена Елистратова

Олимпийский чемпион по шорт-треку продолжает карьеру, несмотря на учебу в аспирантуре и участие в шоу.

Призеру трех Олимпиад Семену Елистратову к началу зимних Игр в Милане будет 35 лет. И ситуация с допуском россиян к этим стартам остается туманной. Тем не менее звездный спортсмен продолжает тренироваться и готов вернуться на международную арену, как только предоставится такая возможность. Об этом представитель Башкирии рассказал «СЭ» во время форума «Россия — спортивная держава», который открылся в Уфе.

— Особые чувства, что форум проходит в вашем родном городе?

— Не то слово. Для меня это большая честь, гордость, ответственность представлять свой регион. Масштаб мероприятия серьезный, надеюсь, что все гости форума проникнутся гостеприимством и красотой столицы Башкортостана.

— Вы продолжаете жить в Уфе?

— Да, я тут родился, женился, тут могилки моих родных и близких. Здесь родился мой сын. Тут я занимаюсь шорт-треком. Так что у меня все связано с этим городом.

Тренируемся так, как будто завтра чемпионат мира

— Какой настрой на новый сезон?

— Не думаю о том, будут для нас международные старты в этом сезоне или нет. Стараюсь быть честным перед самим собой, выкладываться по полной. Не обманывать ни себя, ни болельщиков, ни тренерский состав. Тренируюсь, готовлюсь, показываю результат. Это основной мой вид деятельности. Да, сейчас у меня активности на форуме. Поэтому даю себе поблажку на пару дней, так это нужно и важно для региона.

Но глобально я иду до конца. Повторюсь в сотый раз — я продолжу карьеру до 2026 года, до Игр в Милане. Независимо от того, получится поехать на Олимпиаду или нет. Это прежде всего для меня. Чтобы я был честен перед самим собой.

— Внутренний календарь позволяет сохранять оптимальную форму?

— Вполне. У нас восемь внутренних стартов. Идут примерно раз в месяц. Много этапов Кубка России, которые по датам пересекаются с этапами Кубка мира. Понятно, что конкуренция не та, но мы стараемся держать себя в оптимальной форме. Где-то за счет дополнительной работы. Чтобы в том случае, если нас вдруг допустят, мы были готовы. Делаю все возможное и невозможное, чтобы показывать достойное время.

— Сверяете свои секунды с конкурентами на международных стартах?

— Конечно, и пока с этим все хорошо. В случае допуска российские представители шорт-трека вновь будут на ведущих ролях.

— А что касается экипировки, коньков, с этим нет проблем из-за санкций?

— В этом плане тоже все отлично. По крайней мере, говорю про группу Андрея Ивановича Максимова. Мы готовы к возвращению [на международную арену]. Держим себя в тонусе, тренируемся так, как будто завтра — чемпионат мира.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Не хочу афишировать тему диссертации, чтобы не сглазить

— Есть ли какие-то инсайды по нейтральному статусу?

— Нет, нам остается только ждать. Мы же не можем повлиять на ситуацию.

— Нашим пловцам сделали послабление в этом вопросе.

— Честно, не слежу за другими видами. Хватает дел и забот. Стараюсь с товарищами медийно развивать шорт-трек, побольше времени проводить с семьей, продолжаю учиться.

— Где, если не секрет?

— Поступил в аспирантуру Башкирского института физической культуры. Хочется защититься, но впереди большой путь. Тема диссертации? Я ее выбрал, но пока не хочу афишировать, чтобы не сглазить. С уверенностью могу сказать, что получаю большое удовольствие от образовательного процесса. Казалось бы, уже 34 года, многое знаешь в своей сфере, но порой получаешь такую научную информацию, которая меняет твое представление о тех или иных процессах.

— Вас часто спрашивают про общение с Виктором Аном. А поддерживаете ли отношения с другими участниками эстафетной команды, победившей на Играх-2014, — Владимиром Григорьевым и Русланом Захаровым?

— Конечно. Это история, которая нас объединила, помогла сделать имя. Все-таки олимпийский чемпион — наивысшее звание. Мы общаемся, поздравляем друг друга, поддерживаем в непростых ситуациях, и так будет до конца жизни. Это абсолютно нормально.

— Вы рассказывали, что вас впечатлила победа Новака Джоковича на Играх-2024 в Париже.

— Его успех стал для меня огромной мотивацией. Человек в 37 лет взял заветную медаль, к которой шел всю карьеру. Еще и в финале обыграл одного из двух теннисистов (Карлоса Алькараса. - Прим. «СЭ»), которые сейчас доминируют в туре. Хотя в Новака мало кто верил, многие говорили, что он уже стар для этого. Так что да, эта история дает мне силы и веру, что я тоже так могу. Хотя меня в команде и называют дедом, иногда Байденом. Особенно эти шутки усилились, когда я упал с велосипеда (Смеется.).

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Призываю тех ребят, кто сомневается, повременить с уходом

— Что еще мотивирует вас продолжать?

— Назову неочевидную вещь. В каждом виде спорта есть признанные лидеры, олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Европы. Они всего добились, и в отсутствие международных стартов кажется, что логично завершить карьеру. Но если все так сделают, то будут ли СМИ в таком случае вообще освещать наши старты? У меня есть большие сомнения. Поэтому я призываю тех ребят, кто сомневается, повременить с уходом. Не надо торопиться. Это важно для молодого поколения, нашего будущего.

Искренне верю, что нужно что-то отдать своему виду спорта, который дал тебе имя, регалии, другие составляющие. Сейчас на внутренних стартах, если кто-то из молодых опережает меня, то они радуются, как будто выиграли чемпионат мира.

— Это логично.

— Их не надо лишать этой возможности. Если ты спортсмен с головой, то ты должен понимать сложившуюся ситуацию. Ты обыграл олимпийского чемпиона, и это стимул еще больше тренироваться, совершенствоваться.

— Как с посещаемостью внутренних стартов по шорт-треку?

— Не сказал бы, что во всех регионах мы собираем аншлаги, но в Уфе с этим все хорошо. Приходит много людей, и это отрадно. Я со своей стороны стараюсь заранее записывать разные интересные видео, информировать о датах, приглашаю СМИ. У нас сейчас идет разговор с президентом Союза конькобежцев России Николаем Алексеевичем Гуляевым, чтобы перед стартом чемпионата России сделать яркую пресс-конференцию, позвать федеральные СМИ. И не просто в формате обсудить предстоящий старт и текущую форму, а придумать интересные конкурсы, интерактивы, какие-то шутливые соревнования. На мой взгляд, сейчас шикарная возможность, чтобы сделать наш вид спорта более медийным.

— В этом году вы участвовали в шоу «Титаны» на канале ТНТ. Интересный опыт?

— Безусловно. Меня чаще узнают на улице, чем после Олимпийских игр. Да, пришлось выйти из зоны комфорта, были небольшие повреждения, но это нормально. Нас предупреждали об этом заранее. Зато познакомился с титулованными ребятами из других видов спорта. Сейчас здорово общаемся.

— Нет желания еще поучаствовать в подобных проектах?

— Проект «Титаны» попал на тот тайминг, когда было межсезонье. Поэтому и согласился поучаствовать в нем. Пока идет сезон, то ни о чем таком не думаю. Мой приоритет — это шорт-трек.