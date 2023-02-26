Из Дании с любовью. История отношений шорт-трекистки Просвирновой и конькобежца Торупа

Их называли самой романтической парой Олимпийских игр в Пекине.

Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова и датский конькобежец Виктор Торуп осенью 2023 года отпразднуют первую годовщину со дня свадьбы. Рассказываем об истории знакомства одной из самых милых пар в современном спорте.

Достижения Просвирновой

Просвирнова в шорт-трек попала случайно. С детства она занималась фигурным катанием, но больших надежд не подавала. Поэтому пришлось сменить спортивную специализацию.

— Санкт-Петербург, знаменитая школа, очень сильная конкуренция. Было тяжело, не шли прыжки. Когда почти все в моем окружении тренировали тройные, я только прыгала двойные, а дальше не прогрессировала. Потом я все это забросила и на год ушла в синхронное катание, даже съездила на чемпионат мира среди юниоров. Знаете, у кого не получается в одиночном, их отправляют в парное или синхронное. Мне это даже нравилось. А сейчас осознаю, что совсем это не мое, — признавалась в интервью «Р-Спорту» спортсменка.

Софья пробовала себя и в конькобежном спорте, но ей там самой было не слишком интересно. А потом мама тайно отправила ее в лагерь, где занимались шорт-трекисты. И у Просвирновой сразу же стало все получаться. Софья показывала отличные результаты и в итоге стала настоящим лидером женской сборной России.

Просвирнова — пятикратная чемпионка Европы, победительница универсиады-2019 в Красноярске. На ее счету два серебра и две бронзы чемпионата мира, семь серебряных и шесть бронзовых медалей ЧЕ. Также она трижды представляла Россию на Олимпиадах (в 2014, 2018 и 2022 годах).

Софья решила пропустить сезон-2022/23 из-за психологического давление после Олимпийских игр. При этом завершать карьеру она пока не намерена. Спортсменка активно готовится к сезону-2023/24 и верит, что сможет представлять Россию на международных соревнованиях.

Софья Просвирнова. Фото Global Look Press

Достижения Торупа

Виктор Торуп таким количеством медалей похвастаться не может, но ему все равно есть чем гордиться. Он является рекордсменом Дании по конькобежному спорту в беге на 1500, 3000, 5000 и 10000 метров.

На Олимпиаде-2018 в финальном забеге масс-старта Виктор занял пятое место. И это достижение стало лучшим показателем на Олимпийских играх среди датской команды. В Дании высоко оценили результат и доверили ему быть знаменосцем на церемонии закрытия.

Но, пожалуй, главная награда в его жизни — это любовь российской шорт-трекистки.

Софья Просвирнова и Виктор Торуп. Фото Соцсети

История любви

Софья и Виктор часто пересекались на соревнованиях и долгое время были подписаны друг на друга в социальных сетях. Ближе познакомиться они смогли в 2019 году на сборах в США на катке в Солт-Лейк-Cити. Там они впервые поздоровались друг с другом. Сборы длились четыре месяца, и за это время они стали общаться. Там же, в Америке, начались их свидания. Встречались возлюбленные в перерывах между тренировками. Когда спортсмены отправились по домам, Просвирнова и Торуп много переписывались.

В 2020 году на мир обрушилась пандемия, которую пара уже провела вместе.

— Виктор предугадал начало локдауна, мы вместе поехали в Португалию за день до того, как закрыли Данию. Нам повезло, мы вместе провели три месяца во время пандемии, — вспоминала в интервью порталу Olympics.com девушка.

Спустя год, когда пара была в Санкт-Петербурге, конькобежец сделал российской спортсменке заветное предложение руки и сердца. Это случилось во время прогулки по парку аттракционов. Он, как полагается, опустился на одно колено, и девушка ответила согласием.

Однако сыграть свадьбу помешал все тот же коронавирус. Торжество пришлось несколько раз откладывать, но 9 сентября 2022 года спортсмены расписались. Произошло это в Дании. Из гостей были только родственники со стороны жениха.

Бракосочетание Просвирновой и Торупа в Дании. Фото Соцсети

Медового месяца у спортсменов не было. Они продолжили тренироваться, зато теперь они могли делать это вместе.

— Быть с кем-то, кто понимает все, что связано со спортом, — это здорово. Только атлет может понять, каково это — быть атлетом, особенно в моменты неуверенности в себе или стресса, невероятной усталости. Мы понимаем, когда кто-то из нас просто хочет поваляться на диване, — говорил Виктор в интервью.

Сейчас Софья и Виктор счастливо живут в Дании.