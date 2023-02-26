Из Дании с любовью. История отношений шорт-трекистки Просвирновой и конькобежца Торупа

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Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова и датский конькобежец Виктор Торуп осенью 2023 года отпразднуют первую годовщину со дня свадьбы. Рассказываем об истории знакомства одной из самых милых пар в современном спорте.
Просвирнова в шорт-трек попала случайно. С детства она занималась фигурным катанием, но больших надежд не подавала. Поэтому пришлось сменить спортивную специализацию.
— Санкт-Петербург, знаменитая школа, очень сильная конкуренция. Было тяжело, не шли прыжки. Когда почти все в моем окружении тренировали тройные, я только прыгала двойные, а дальше не прогрессировала. Потом я все это забросила и на год ушла в синхронное катание, даже съездила на чемпионат мира среди юниоров. Знаете, у кого не получается в одиночном, их отправляют в парное или синхронное. Мне это даже нравилось. А сейчас осознаю, что совсем это не мое, — признавалась в интервью «Р-Спорту» спортсменка.
Софья пробовала себя и в конькобежном спорте, но ей там самой было не слишком интересно. А потом мама тайно отправила ее в лагерь, где занимались шорт-трекисты. И у Просвирновой сразу же стало все получаться. Софья показывала отличные результаты и в итоге стала настоящим лидером женской сборной России.
Просвирнова — пятикратная чемпионка Европы, победительница универсиады-2019 в Красноярске. На ее счету два серебра и две бронзы чемпионата мира, семь серебряных и шесть бронзовых медалей ЧЕ. Также она трижды представляла Россию на Олимпиадах (в 2014, 2018 и 2022 годах).
Софья решила пропустить сезон-2022/23 из-за психологического давление после Олимпийских игр. При этом завершать карьеру она пока не намерена. Спортсменка активно готовится к сезону-2023/24 и верит, что сможет представлять Россию на международных соревнованиях.
Виктор Торуп таким количеством медалей похвастаться не может, но ему все равно есть чем гордиться. Он является рекордсменом Дании по конькобежному спорту в беге на 1500, 3000, 5000 и 10000 метров.
На Олимпиаде-2018 в финальном забеге масс-старта Виктор занял пятое место. И это достижение стало лучшим показателем на Олимпийских играх среди датской команды. В Дании высоко оценили результат и доверили ему быть знаменосцем на церемонии закрытия.
Но, пожалуй, главная награда в его жизни — это любовь российской шорт-трекистки.
Софья и Виктор часто пересекались на соревнованиях и долгое время были подписаны друг на друга в социальных сетях. Ближе познакомиться они смогли в 2019 году на сборах в США на катке в Солт-Лейк-Cити. Там они впервые поздоровались друг с другом. Сборы длились четыре месяца, и за это время они стали общаться. Там же, в Америке, начались их свидания. Встречались возлюбленные в перерывах между тренировками. Когда спортсмены отправились по домам, Просвирнова и Торуп много переписывались.
В 2020 году на мир обрушилась пандемия, которую пара уже провела вместе.
— Виктор предугадал начало локдауна, мы вместе поехали в Португалию за день до того, как закрыли Данию. Нам повезло, мы вместе провели три месяца во время пандемии, — вспоминала в интервью порталу Olympics.com девушка.
Спустя год, когда пара была в Санкт-Петербурге, конькобежец сделал российской спортсменке заветное предложение руки и сердца. Это случилось во время прогулки по парку аттракционов. Он, как полагается, опустился на одно колено, и девушка ответила согласием.
Однако сыграть свадьбу помешал все тот же коронавирус. Торжество пришлось несколько раз откладывать, но 9 сентября 2022 года спортсмены расписались. Произошло это в Дании. Из гостей были только родственники со стороны жениха.
Медового месяца у спортсменов не было. Они продолжили тренироваться, зато теперь они могли делать это вместе.
— Быть с кем-то, кто понимает все, что связано со спортом, — это здорово. Только атлет может понять, каково это — быть атлетом, особенно в моменты неуверенности в себе или стресса, невероятной усталости. Мы понимаем, когда кто-то из нас просто хочет поваляться на диване, — говорил Виктор в интервью.
Сейчас Софья и Виктор счастливо живут в Дании.