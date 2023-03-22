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Сегодня, 13:25

Алимов надеется, что перенесший менингоэнцефалит Трегубов вернется к соревновательной деятельности

Алина Савинова
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Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов надеется, что серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Никита Трегубов вернется в спорт.

«Ждем возвращения Никиты Трегубова. Пока нет информации, насколько серьезными окажутся последствия после перенесенного тяжелого заболевания и насколько здоровье позволит спортсмену продолжить карьеру. Никита сказал мне, что готовится к следующему сезону, но никто не знает, как все получится на самом деле. А мы, конечно, будем очень рады видеть его в команде», — приводит ТАСС Слова Алимова.

Перед началом прошлого сезона Трегубов перенес менингоэнцефалит.

28-летний россиянин является серебряным призером Олимпиады в Пхенчхане, а также многократным призером чемпионатов мира и Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/17338143
Никита Трегубов
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