Спортивный психолог начал работать со сборной России по скелетону

Cтарший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов рассказал, что в расположение национальной команды в Сочи приехал спортивный психолог. Сбор проходит с 22 июня по 8 июля на базе «Юг Спорт».

«Снизился ли у спортсменов настрой после известий о продолжении отстранения? К нам приехал спортивный психолог, который начал работу с командой. Спортсменам остается только продолжать тренироваться и ждать. Психолог приезжает в команду не первый раз, в прошлом году ребятам понравилось», — приводит слова Алимова ТАСС.

Российские скелетонисты из-за санкций, наложенных Международной федерацией бобслея и скелетона после обострения ситуации на Украине, не имели возможности выступать на зарубежных стартах на протяжении двух последних сезонов.