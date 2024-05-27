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Сегодня, 11:51

Сборная России по скелетону начала подготовку к новому сезону

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Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов сообщил, что национальная команда начала подготовку к предолимпийскому сезону на базе «Юг спорт» в Кисловодске.
«Мы уже приступили к подготовке к следующему сезону, сбор проходит на базе «Юг спорт» в Кисловодске. Первый сбор является восстановительным, спортсмены постепенно увеличивают тренировочные нагрузки», — приводит слова Алимова ТАСС.

На сбор в Кисловодск, который продлится до 7 июня, приехали 12 спортсменов, включая победителей Спартакиады-2024 Владислава Семенова и Алину Тарарыченкову. 21 июня спортсмены переедут в Сочи.

Источник: ТАСС
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