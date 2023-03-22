Алимов уверен, что российские скелетонисты будут бороться за медали в случае допуска на международные турниры

Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов заявил, что в случае допуска на международные турниры отечественные спортсмены будут способны на равных конкурировать с лидерами мирового скелетона.

«Никакого разочарования после окончания этого сезона у меня нет, он завершился чемпионатом страны, который прошел очень достойно. Это был первый в истории нашей основной команды невыездной сезон, что не могло не отразиться на подготовке спортсменов, которые тренировались только на одной трассе в Сочи. Тем не менее мы готовы вернуться и выступать на международных стартах, бороться там за медали», — приводит ТАСС слова Алимова.

Летом 2022 года конгресс Международной федерации бобслея и скелетона на неопределенное время отстранил российских спортсменов от участия в турнирах под своей эгидой.