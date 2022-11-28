Бывший тренер сборной России по скелетону немец Матшенц стал работать в команде Китая

Бывший главный тренер сборной Германии по скелетону Дирк Матшенц, на протяжении двух последних сезонов работавший с российскими спортсменами, подписал контракт c Ассоциацией бобслея и скелетона Китая, сообщает ТАСС.

Он продолжит консультировать российских тренеров и спортсменов, которые сейчас выступают на произведенных им скелетонах.

Одной из главных причин отказа Матшенца от продолжения полноценной работы в российской команде стали ограничения со стороны налоговых органов Германии, введенные с началом санкций против России в отношении работающих в нашей стране граждан Германии.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) в середине июля приняла решение лишить российских спортсменов права выступать на турнирах под своей эгидой.