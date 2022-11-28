Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Скелетон
Новости
Зачет Кубка мира
Календарь Кубка мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Главная
Скелетон

Сегодня, 17:39

Бывший тренер сборной России по скелетону немец Матшенц стал работать в команде Китая

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной Германии по скелетону Дирк Матшенц, на протяжении двух последних сезонов работавший с российскими спортсменами, подписал контракт c Ассоциацией бобслея и скелетона Китая, сообщает ТАСС.

Он продолжит консультировать российских тренеров и спортсменов, которые сейчас выступают на произведенных им скелетонах.

Одной из главных причин отказа Матшенца от продолжения полноценной работы в российской команде стали ограничения со стороны налоговых органов Германии, введенные с началом санкций против России в отношении работающих в нашей стране граждан Германии.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) в середине июля приняла решение лишить российских спортсменов права выступать на турнирах под своей эгидой.

Источник: https://tass.ru/sport/16444045
Читайте также
Беспорядки в Бельгии после победы Марокко и харакири для Японии. Обзор мировых СМИ
Иран просит дисквалифицировать США на 10 матчей. Скандал из-за флага в соцсетях, который оскорбляет достоинство страны
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Песков назвал традиционно высоким рейтинг доверия Путину
Гидрометцентр предупредил об аномальном похолодании в регионах РФ
Как удешевить производство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тренер сборной России по скелетону допустил, что Трегубов пропустит сезон из-за болезни