Кимберли Бос из Нидерландов выиграла этап Кубка мира по скелетону в Винтерберге

Спортсменка из Нидерландов Кимберли Бос выиграла этап Кубка мира по скелетону в Винтерберге. Второй стала Мирела Ранева из Канады. Замкнул тройку призеров немка Ханна Найзе. Ранее в соревнованиях среди мужчин победу одержал представитель сборной Германии Кристофер Гротгер. Скелетон Винтерберг (Германия) Кубок мира Женщины 1. Кимберли Бос (Нидерланды) — 1.57,18 (58,68 + 58,50) 2. Мирела Ранева (Канада) — 1.57,24 (58,60 + 58,64) 3. Ханна Найзе (Германия) — 1.57,34 (58,82 + 58,52) 4. Тина Херманн (Германия) — 1.57,40 (58,71 + 58,69) 5. Янина Флок (Австрия) — 1.57,68 (59,02 + 58,66) 6. Сюзанн Крехер (Германия) — 1.57,72 (59,25 + 58,47) 7. Фрейя Тарбит (Великобритания) — 1.58,05 (59,22 + 58,83) 8. Валентина Маргальо (Италия) — 1.58,08 (59,00 + 59,08) 9. Ким Мейлеманс (Бельгия) — 1.58,13 (59,62 + 58,51) 10. Джейн Чэннелл (Канада) — 1.58,20 (59,08 + 59,12)