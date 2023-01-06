Немец Гротгер выиграл этап Кубка мира по скелетону в Винтерберге

Немецкий спортсмен Кристофер Гротгер выиграл этап Кубка мира по скелетону в Винтерберге. Вторым стал его соотечественник Аксель Юнгк. Замкнул тройку призеров Мэтт Уэстон из Великобритании. Скелетон Винтерберг (Германия) Кубок мира Мужчины 1. Кристофер Гротгер (Германия) — 1.54,32 (56,88 + 57,44) 2. Аксель Юнгк (Германия) — 1.54,71 (56,88 + 57,83) 3. Мэтт Уэстон (Великобритания) — 1.54,72 (57,12 + 57,60) 4. Маркус Уайатт (Великобритания) — 1.54,85 (57,14 + 57,71) 5. Янь Вэнан (Китай) — 1.54,88 (56,88 + 58,00) 5. Ким Джи Су (Корея) — 1.54,88 (57,08 + 57,80) 7. Феликс Кайзингер (Германия) — 1.54,92 (57,05 + 57,87) 8. Амедео Баньис (Италия) — 1.55,14 (57,19 + 57,95) 9. Остин Флориан (США) — 1.55,16 (57,43 + 57,73) 10. Крейг Томпсон (Великобритания) — 1.55,18 (57,31 + 57,87)