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Скелетон

Сегодня, 14:48

Олимпийский чемпион Третьяков рассказал, что был готов завершить карьеру летом

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков рассказал, что летом рассматривал возможность завершения карьеры.

Как утверждает ТАСС, в конце 2023 года 39-летнему спортсмену поступило предложение занять пост директора в одном из спортивных учреждений Красноярского края.

«Да, так и было, мне поступило одно предложение, но потом все остановилось. Я тоже не могу вечно находиться в режиме ожидания, лето подождал. Нет так нет, все, я постоянно поддерживаю свою физическую форму, поэтому продолжил дальше тренироваться. В этом году будет разрыв в четыре месяца между Кубком России и чемпионатом страны. В моем возрасте держать форму на протяжении столь длительного периода тяжело, поэтому уже надо концентрироваться на чем-то. Тем более этапов Кубка мира, скорее всего, не будет», — приводит ТАСС слова Третьякова.

Ранее Третьяков заявил, что не будет выступать в нейтральном статусе в случае допуска российских спортсменов до международных соревнований.

Источник: ТАСС

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