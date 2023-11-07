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Сегодня, 11:40

Определен состав сборной России по скелетону на декабрьский сбор в Китае

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов назвал состав команды на декабрьский сбор в Китае.

«По итогам октябрьских контрольных стартов и завершившегося вчера Кубка России были определены восемь спортсменов, которые с 1 по 25 декабря проведут тренировочный сбор на олимпийской трассе в Китае. В Пекин отправятся Евгений Рукосуев, Александр Третьяков, Владислав Семенов, Даниил Романов, Полина Тюрина, Алина Тарарыченкова, Алена Фролова и Анастасия Труфанова. Победа юниорки Тюриной на Кубке России стала для нас приятной неожиданностью, она молодец. Мы желаем ей дальнейшего прогресса и улучшения результатов. Что касается первого места Рукосуева, то его успех был вполне ожидаем, на сочинской трассе он имеет преимущество над остальными», — приводит слова Алимова ТАСС.

Международная федерация бобслея и скелетона в марте 2022 года приняла решение отстранить российских спортсменов от участия в зарубежных стартах из-за обострения ситуации на Украине. Весь прошлый сезон сборная России вынуждена была тренироваться и выступать только на олимпийской трассе в Сочи.

Источник: https://tass.ru/sport/19217209
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