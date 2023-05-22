Призер Олимпиады скелетонист Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий болезни

Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов заявил, что серебряный призер Олимпийских игр 2018 года скелетонист Никита Трегубов по договоренности с тренерским штабом пропустит летние сборы национальной команды, чтобы до конца восстановиться после перенесенного менингоэнцефалита.

«По имеющейся у меня информации, Никита в ближайшее время должен получить допуск от врачей. Но в команде его пока не будет, мы договорились, что в летний период он будет заниматься самостоятельно дома вместе со своим личным тренером. Он перенес тяжелое заболевание, поэтому торопиться с нагрузками не нужно. Сейчас Никита будет потихоньку втягиваться в тренировочный процесс», — приводит слова Алимова ТАСС.

Трегубов из-за болезни пропустил предыдущий сезон. Весной спортсмен, планирующий возобновить карьеру, проходил медицинское обследование.

Трегубов завоевал серебро на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Также 28-летний россиянин становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира. Игры-2022 Трегубов пропустил из-за того, что незадолго до вылета в Пекин перенес коронавирусную инфекцию.