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Скелетон

Сегодня, 11:00

Скелетлонистка Усынина не хочет менять спортивное гражданство

Камила Абдурахманова
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Победительница Кубка России-2024 по скелетону в личной гонке Ульяна Усынина сообщила, что не собирается менять спортивное гражданство.

«До отстранения я три сезона ездила на международные старты, не хватает мне сейчас, конечно, соревновательного разнообразия, надоедает на одном месте постоянно сидеть. Сомневаюсь, что на ближайшую Олимпиаду нас допустят, поэтому я уже внутри себя нацеливаюсь на следующую.

О возможности сменить спортивное гражданство, чтобы получить шанс быстрее вернуться на международные старты, я вообще не думаю. Готова ли выступать под нейтральным флагом? Такое условие допуска меня тоже напрягает, но это все равно лучше, чем ничего», — рассказала Усынина ТАСС.

Российские бобслеисты и скелетонисты с марта 2022 года лишены возможности выступать на международных стартах.

Источник: ТАСС

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