Скелетонист Третьяков не будет выступать в нейтральном статусе

Российский скелетонист Александр Третьяков заявил, что не будет выступать в нейтральном статусе, если Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) допустит россиян до участия в турнирах под своей эгидой.

«Пока нет никаких предпосылок для нашего допуска, все зависит от политической ситуации, нам остается ждать только побед на всех фронтах. Что касается меня, то я представляю ЦСКА, поэтому в нейтральном статусе точно выступать не буду», — приводит ТАСС слова Третьякова.

39-летний Третьяков — олимпийский чемпион Сочи-2014, также он является чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка мира.

Российские бобслеисты и скелетонисты отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.