Тренер сборной России по скелетону допустил, что Трегубов пропустит сезон из-за болезни

Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов допустил, что серебряный призер Олимпиады-2018 Никита Трегубов может пропустить предстоящий сезон.

27-летний Трегубов в межсезонье перенес менингоэнцефалит, он пропустил Кубок России в начале ноября.

«Никита сейчас восстанавливается после серьезной болезни. Очень вероятно, что в этом сезоне мы не увидим его на трассе. Не вижу смысла рисковать здоровьем спортсмена в сегодняшней ситуации, нам нужно сохранить его к следующей Олимпиаде», — приводит ТАСС слова Алимова.

Трегубов пропустил Олимпиаду-2022 в Пекине из-за того, что незадолго до вылета на соревнования перенес коронавирус.