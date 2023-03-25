Тренер сборной считает, что у скелетонистов из России сейчас мало шансов на возвращение

Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов заявил, что отечественные скелетонисты в создавшейся сложной политической ситуации на данный момент имеют мало шансов на то, чтобы вернуться на международные соревнования в следующем сезоне.

«Когда разговариваешь с зарубежными спортсменами и тренерами, то в принципе практически все желают нашего возвращения. Но политическая ситуация сейчас очень непростая, поэтому они боятся публично говорить об этом. Те же немцы и британцы, которые являются лидерами мирового скелетона, очень зависят сегодня от своих политиков. Так было и раньше, когда после Олимпиады в Сочи они позволяли негативные высказывания, а в разговорах выражали желание почаще приезжать к нам. Сейчас в спорте все зависит от политиков, поэтому очень сложно говорить на тему, допустят ли нас до международных стартов в следующем сезоне. Мир скелетона гораздо уже, чем мир того же фехтования, которое имеет большие традиции в Азии, Центральной и Южной Америке. В нашем виде спорта главными авторитетами являются страны, которые сейчас принято относить к недружественным. Поэтому нам сейчас сложно на что-то надеяться, но мы верим только в хорошее и продолжим готовиться», — приводит слова Алимова ТАСС.

Напомним, что Международная федерация бобслея и скелетона временно отстранила российских спортсменов от международных стартов.