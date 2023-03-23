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Сегодня, 10:40

Тренерский штаб сборной России ждет возвращения призера Игр-2014 скелетонистки Никитиной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов заявил, что тренерский штаб ждет, когда бронзовый призер Олимпиады-2014 Елена Никитина возобновит свою карьеру, и не будет создавать ей никаких препятствий в случае возвращения в спорт.

«В истории мирового скелетона бывало не раз такое, когда титулованные спортсмены возвращались на соревнования спустя длительное время после объявления о завершении карьеры. Возвращались и достойно выступали дальше. Все будет зависеть от желания Лены вернуться и работать на команду и на Россию. Никитина не заявляла, что решила завершить карьеру. Как я понимаю, она собиралась выступить на чемпионате России, если бы к тому времени нас допустили к международным стартам. Но если Лена вернется, то она должна будет работать на тренировках так же, как и все остальные спортсменки, и доказывать свое право на место в национальной команде. В спорте по-другому не бывает. Я думаю, что в случае возвращения мы можем ее включить в централизованную летнюю подготовку в составе сборной России по решению тренерского совета, несмотря на то что Лена уже два чемпионата страны пропустила. Да, на последней Олимпиаде у нее не получилось, но позже все сделали определенные выводы, мы стали сильнее и умнее. Повторюсь, все будет зависеть от ее желания», — приводит слова Алимова ТАСС.

Никитиной 30 лет, в ее активе есть три бронзовые медали чемпионатов мира, а также четыре золотые и одна серебряная награда европейских первенств. Она является обладательницей Кубка мира 2019 года. На Играх-2022 в Пекине Никитина заняла 16-е место. По окончании соревнований спортсменка сообщила журналистам, что на ее выступление повлияла не очень хорошая атмосфера внутри национальной команды.

Источник: https://tass.ru/sport/17346601
Елена Никитина
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