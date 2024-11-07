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Скелетон

Сегодня, 14:00

Третьяков заявил, что российские скелетонисты остаются конкурентоспособными на мировом уровне

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Олимпийский чемпион 2014 года Александр Третьяков поделился мнением о том, что российские скелетонисты по-прежнему остаются конкурентоспособными на мировом уровне.

«Если сейчас наших скелетонистов допустят на международные старты, то, думаю, они будут бороться за места в шестерке на этапах Кубка мира, — считает Третьяков. У нас очень сильные ребята, которые готовы показывать результаты. Хотя, конечно, они поначалу столкнутся с проблемами при переходе на другие трассы.

Отстали ли мы в техническом плане? Не думаю, что в этом вопросе нам будет проще. С производителями скелетонов у нас сохраняются хорошие отношения, поэтому они должны пойти нам навстречу, если с нашей стороны будут финансовые вливания, и помочь догнать в плане техники наших основных соперников из-за рубежа», — сообщил Третьяков ТАСС.

Российские бобслеисты и скелетонисты с марта 2022 года лишены возможности выступать на международных стартах.

Источник: ТАСС
Александр Третьяков

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