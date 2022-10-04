Участник Олимпиады-2018 скелетонист Марченков получил отсрочку от мобилизации

Участник Олимпийских игр 2018 года в Корее 25-летний российский скелетонист Владислав Марченков получил временную отсрочку от призыва до 10 октября.

«Я сегодня пришел в военкомат с вещами, как мне и было назначено раньше. Предоставил все необходимые документы и справки, в том числе о своей спортивной специальности и о том, что у меня жена находится в положении. Они будут рассматривать эти документы, теперь я должен буду снова прийти 10 октября», — цитирует РИА «Новости Спорт» спортсмена.

Марченков на Играх-2018 в Пхенчхане занял 15-е место.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране.