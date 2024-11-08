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Вице-чемпионка Спартакиады по скелетону Цыганова может пропустить предолимпийский сезон

Сергей Разин
корреспондент
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Серебряный призер Всероссийской спартакиады в скелетоне Анастасия Цыганова перенесла операцию на ноге и может пропустить весь предолимпийский сезон.

«Настя Цыганова в начале марта получила травму на тренировке, после чего вынуждена была пропустить чемпионат России. Медики очень долго разбирались с характером травмы, и только потом был установлен диагноз — стрессовый перелом голеностопа. Сейчас она восстанавливается, врачи пока запрещают ей тренироваться. Настя уже достаточно опытная спортсменка, в условиях отстранения нет никаких предпосылок для форсированного восстановления. Пусть она как следует восстановится и подойдет здоровой к олимпийскому сезону», — приводит ТАСС слова старшего тренера сборной России Дениса Алимова.

21-летняя Цыганова является победительницей зимней юношеской Олимпиады-2020, а также чемпионкой мира среди юниорок в возрасте до 20 лет.

Источник: ТАСС

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