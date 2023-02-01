«Сделать первый шаг — так страшно». Как одна из самых красивых скелетонисток России нашла свою судьбу

Любовь обворожительной Юлии Канакиной.

В августе 2022 года чемпионка мира-2017 среди юниоров по скелетону Канакина вышла замуж за бобслеиста Мордасова. Оба спортсмена являются представителями российской сборной в своих видах. Юлия и Михаил приняли участие в зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Девушка мечтала о выступлении на Играх. Однако этого всего могло не случиться, если бы она не оказалась в скелетоне. В детстве Канакина увлекалась балетом.

В данном материале «СЭ» вас ждет история жизни и карьеры секс-символа российского спорта.

Юлия Канакина. Фото Соцсети

Балету — нет

С самых малых лет Канакина занималась художественной гимнастикой. Девочке было тяжело добиваться больших результатов, поэтому мама приняла решение уйти из этого вида спорта. Так в жизни Юлии появился балет. Он мог стать ее главным увлечением в детстве и на всю жизнь. Однако судьба сложилась иначе.

На урок по физкультуре пришел тренер по скелетону, который набирал ребят на юношескую Олимпиаду-2016. Учитель выделил Канакину и ряд других детей, кто отличался хорошими скоростными характеристиками. Девочка показывала лучшие результаты в беге. Юлия отказалась от предложения тренера, так как видела себя только в балете.

Позже мама Канакиной узнала о приглашении дочери в скелетон и настояла, чтобы она попробовала себя в новом виде спорта. На первой тренировке Юлия впечатлила тренера, а ей самой понравилось кататься.

Юлия Канакина. Фото Соцсети Фото Соцсети

Несколько месяцев Канакина совмещала занятия балетом и скелетоном. Дневные репетиции сменяли тренировки, пока хореограф не попросил ее определиться с чем-то одним. Юлия отказалась от искусства в пользу спорта.

«Пока мама думала, что тренировки только в манеже, все было нормально, — говорила Канакина в интервью sovsport.ru. — Потом показала ей видео — как раз Игры в Ванкувере шли. Мама уже иначе восприняла: «Всё, — говорит, — хватит». Я — ей: «Поздно, дороги назад уже нет».

Скелетону — да

Карьера Канакиной в скелетоне развивалась быстро. В 2011-м она дебютировала на международной арене среди юниоров. Через четыре года в канадском Уистлере Юлия выиграла бронзу на этапе Интерконтинентального кубка. В сезоне-2014/15 ее включили в состав взрослой сборной России на Кубок мира.

В 2018-м в швейцарском Санкт-Морице девушка завоевала серебро на юниорском чемпионате мира. В 2019 году в немецком Альтенберге Канакина стала третьей на этапе Кубка мира.

Главной мечтой Юлии была Олимпиада-2022, на которую она попала в составе сборной России. Заполучить медаль на Играх в Китае Канакиной не удалось — в ее активе лишь 11-е место. Этот результат оказался лучшим у женской российской команды скелетонисток.

«Перед самой собой я чиста, — говорила Канакина об итогах Олимпиады в интервью «СЭ». — Все, что от меня зависело, я сделала. Пробежала на старте хорошо, проехала тоже хорошо. Но люди, которые весь сезон бежали и ехали хуже, в итоге оказались гораздо выше меня. Это обидно: ты трудишься, вкладываешь всю душу, а на самом главном старте это оказывается совсем не важно и побеждает тот, у кого лучше техника».

Юлия Канакина. Фото Global Look Press

Признание и избранник

Канакина привлекает и очаровывает своей красотой многих мужчин. В 2021 году журнал Maxim включил скелетонистку в топ-100 самых сексуальных женщин России (84-е место). У Юлии много поклонников. Некоторые пытаются порадовать атлетку подарками, но всегда получают отказ. Это неудивительно, ведь сердце россиянки занято.

Мордасов — супруг Юлии. Любовь, опора и главная поддержка девушки. В 18-летнем возрасте Михаил перешел в бобслей после карьеры в легкой атлетике. Список его достижений на взрослом уровне впечатляет: победитель этапа Кубка мира в двойках (2022), бронзовый призер этапа Кубка мира в четверках (2022) и бронзовый призер чемпионата Европы в двойках (2022).

Несмотря на свою популярность в соцсетях (почти 100 тысяч подписчиков), Юлия считает себя стеснительной.

«Я очень стеснительный человек, — рассказывала Канакина в интервью sovsport.ru. — И мне сложно с кем-то заговорить самой. Сделать первый шаг — так страшно. Но если меня разговорить, то могу, как тараторка, часами общаться, пока голос не сядет».