Чемпионка России по прыжкам с трамплина — об эротических фотосессиях: «Можно подумать. Почему мы от этого смущаемся?»

Российская прыгунья с трамплина, участница двух Олимпиад и двукратная победительница спартакиады Александра Кустова в интервью «СЭ» высказалась об участии спортсменок в откровенных фотосессиях.

— Александра, ты эффектная девушка. С тобой же наверняка пытаются знакомиться на улицах, в соцсети пишут.

— Ну классика — это дикпики, вот просто, без предупреждения. Но вообще люди разные. На улицах тоже знакомилась много раз, но, как правило, далеко это не заходило.

— Даже до странных свиданий?

— Такое было. Однажды меня пригласили на первое свидание в музей военной техники. Но это было... скорее интересно ему. Хотя ладно, спасибо за ликбез по истории. (Смеется.) Еще один парень после второго свидания позвал жить и не тужить с ним в Дагестан, ела салат с кольцом на пальце, помню.

— Поднимем градус. Эротическая фотосессия ради популяризации своего спорта и себя допустима?

— Если речь о нижнем белье, можно подумать. По сути, как купальник. Это тоже вклад в развитие вида спорта, да, через внешние данные. Но я не могу сказать, что не стесняюсь своей внешности. И... вот почему это тема, по поводу которой мы смущаемся? Почему нет, в общем.

— Может, потому что вылезет кто-то с дивана, засмеет, раскритикует.

— А может, я промотивирую как раз кого-то встать с дивана. В конце концов, я ради этого и занимаюсь спортом — хочется заряжать людей в этой непростой жизни позитивом.