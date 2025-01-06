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Прыжки с трамплина

Сегодня, 21:40

Австриец Чофениг выиграл «Турне четырех трамплинов»

Алина Савинова
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Австрийский прыгун на лыжах с трамплина Даниэль Чофениг стал победителем «Турне четырех трамплинов» сезона-2024/25.

Финал соревнований прошел в австрийском Бишофсхофене. Чофениг набрал за свое выступление 308,6 балла. На втором и третьем местах также расположились представители Австрии — Ян Херль (306,5) и Штефан Крафт (303,2) соответственно.

В общем зачете по итогам четырех этапов на счету Чофенига 1194,4 балла, у Херля — 1193,0, у Крафта — 1190,3.

В сезоне-2023/24 «Турне четырех трамплинов» выиграл японец Рею Кобаяси.

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