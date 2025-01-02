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Прыжки с трамплина

Сегодня, 02:36

Австриец Чофениг выиграл второй этап «Турне четырех трамплинов» и сохранил лидерство в общем зачете

Евгений Козинов
Корреспондент
Даниэль Чофениг после победы во втором этапе «Турне четырех трамплинов».
Фото Global Look Press
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Австриец Даниэль Чофениг выиграл второй этап «Турне четырех трамплинов», прошедший в Гармиш-Партенкирхене. Его результат — 298,9 балла.

Второе место занял швейцарец Грегор Дешванден — 290,3 балла. Замкнул тройку австриец Михаэль Хайбек — 289,0 балла.

Чофениг продолжает лидировать в общем зачете, опережая свои соотечественников Яна Херля и Штефана Крафта.

Результаты «Турне четырех трамплинов» входят в зачет Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.

В прошлом сезоне «Турне четырех трамплинов» выиграл японец Рею Кобаяси (третий раз в карьере).

Рею Кобаяси. Японец нарушил законы гравитации и улетел на лыжах на 291 метр. Но его рекорд не признают
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