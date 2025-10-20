Видео
Прыжки с трамплина

20 октября, 13:09

Дмитрий Дубровский: «Сахалин сегодня стал новым центром притяжения для российского трамплинного спорта»

Дмитрий Дубровский.
Фото Пресс-служба ФПЛДР

В Южно-Сахалинске на трамплинном комплексе «Высота» прошло первенство России по прыжкам на лыжах с трамплина среди юниоров и юниорок (возраст 15-19 лет). Абсолютным победителем стала Полина Пак (Сахалинская область), выигравшая индивидуальные соревнования, супер-тим и командный микст.

«Несмотря на то что мне удалось выиграть три медали высшей пробы, в первый и в заключительный день первенства своими прыжками не совсем довольна. Осталась удовлетворена полетами только второго дня соревнований. Впереди зимний сезон. Надеюсь, на первенстве России подняться на подиум в личных и командных соревнованиях. В Кубке страны было бы отлично оказаться в пятерке сильнейших», — сказала Полина после завершения соревнований.

В индивидуальных соревнованиях юниоров лучшим стал Игнатий Мухин из Нижнего Тагила с результатом 254,0 очка. Второе место занял представитель Сахалинской области Дмитрий Серегин, бронзовая награда — у его земляка Никиты Беленка.

Итоги первенства прокомментировал президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский:

«Сахалин сегодня стал новым центром притяжения для российского трамплинного спорта. Проведение первенства России здесь — это не только признание высокого уровня инфраструктуры, но и стимул для развития новых поколений спортсменов. Ребята показали отличные результаты, а главное — стремление и дух настоящей команды. Мы уверены, что юные участники этих стартов станут основой сборной России в ближайшие годы».

