Дмитрий Дубровский: «Российско-китайские молодежные игры прошли на самом высоком уровне»

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Дмитрий Дубровский прокомментировал «СЭ» итоги одного из главных международных стартов начала года.

— Российско-китайские молодежные зимние игры для нас — один из главных стартов сезона, — сказал Дмитрий Дубровский в интервью «СЭ». — Хочу поблагодарить Министерство спорта и Центр спортивной подготовки, так как впервые наши виды спорта вошли в программу этих соревнований. На Сахалине создана вся необходимая инфраструктура, включая трамплин 70 метров и трассы для двоеборцев, что также, безусловно, сыграло очень важную роль. Наши команды были представлены в полном составе.

Соревнования прошли на самом высоком уровне с точки зрения организации, проживания, логистики, в атмосфере дружбы и настоящего спортивного праздника с большим количеством зрителей, красочными церемониями. Что касается спортивной составляющей, то с серьезной конкуренцией наша молодежь столкнулась в женских прыжках с трамплина, где китайские девушки заняли первые два места. Мне кажется, что здесь в определенной степени сказалось отсутствие международных стартов у россиянок, хотя все они уже достаточно опытные — и Римденок, и Марчукова, и Рогалева третий год работают в составе национальной сборной. Проведем подробный анализ, результатами именно женской команды на этих Играх мы, конечно, недовольны.

Что касается мужских прыжков, то, считаю, ребята показали свой высокий уровень, победил Игнатий Мухин из Нижнего Тагила. В лыжном двоеборье удалось завоевать все призовые места, отмечу победу у женщин Анны Васильковой, которая также выиграла летний чемпионат России. Мы готовились к этим Играм на протяжении нескольких месяцев и в целом, считаю, команда, в которой для многих юниоров это был первый международный опыт, справились и с психологическим давлением и технически показала то, на что сегодня способна. Конкуренцию лидерам сборной им пока составить непросто, но в запасе есть как минимум два-три года, чтобы уровень подтянуть.