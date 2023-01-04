Дубровский заявил, что российские прыгуны будут доказывать заслуженность медалей на ОИ

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский заявил, что организация продолжит совместно со спортсменами работать над тем, чтобы доказать: серебряная медаль прыгунов с трамплина на Олимпиаде в Пекине не была случайностью.

«Подводя итоги прошедшего год, скажу, что основное для нас — это, конечно, завоевание серебряной олимпийской медали, которую мы ждали 54 года в прыжках с трамплина. Мы прекрасно понимаем, что сейчас нужно сконцентрироваться на том, чтобы эта медаль стала не единственной, не показалась кому-то случайной, как многие говорят, чудом. Я считаю, много нужно сделать для того, чтобы вот эту медаль подтвердить в будущем с точки зрения результатов сборных команд, с точки зрения развития в целом видов спорта в стране», — приводит слова Дубровского ТАСС.

На Олимпиаде в Пекине сборная России в составе Данила Садреева, Ирмы Махини, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова завоевала серебряную медаль в соревнованиях смешанных команд. Эта медаль стала для отечественных прыгунов с трамплина первой с 1968 года.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям, лишил Россию и Белоруссию права на проведение международных турниров и запретил национальную символику двух стран на спортивных мероприятиях и встречах.