FIS сняла отстранение с норвежских прыгунов с трамплина после инцидента с экипировкой

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отменила временное отстранение норвежских прыгунов с трамплина, сообщает пресс-служба организации.

Ранее на Робина Педерсена, Кристоффера Сундала, Роберта Йоханссона, Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга были наложены санкции из-за возможной причастности к незаконным манипуляциям с экипировкой на чемпионате мира в Тронхейме.

«Временное отстранение спортсменов было необходимо для обеспечения честности соревнований. Это требование больше не применяется после окончания соревновательного сезона-2024/25», — сообщила пресс-служба FIS, добавив, что расследование продолжается.

На чемпионате мира в Тронхейме в паховой области костюмов спортсменов были вшиты армированные нити для лучшей аэродинамики.