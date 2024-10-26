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Прыжки с трамплина

Сегодня, 11:25

Климов: «Сейчас трамплины для прыжков в России в плачевном состоянии»

Сергей Разин
корреспондент
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Серебряный призер Олимпиады-2022 по прыжкам с трамплина Евгений Климов в интервью «СЭ» рассказал о спортивной инфраструктуре в России.

— Как идут дела со строительством инфраструктуры? Слышали, что большой трамплин может появиться на Сахалине?

— Там пройдут Российско-Китайские игры этой зимой. Рекорд их трамплина 85 метров, он меньше, чем стандарты для проведения Кубка мира (90 метров). Да, там можно проводить юношеские соревнования, но члены сборной могут задействовать его только для начальной подготовки к сезону: май-июнь. В дальнейшем нам нужны более мощные трамплины, которые есть только в Чайковском, Нижнем Тагиле и Сочи.

— Спросим вас как будущего управленца. Где бы еще запланировали строительство большого трамплина?

— Я бы построил его на своей малой родине — в Перми. А вообще было бы здорово возродить те трамплины, строительство которых начиналось. Сейчас они в плачевном состоянии. В том числе в Уфе. Здесь начинали строить большой трамплин на 90 метров (помимо тех, что есть сейчас), но не довели дело до логического завершения. В итоге он в буквальном смысле обвалился. И все — стройка остановилась. В Санкт-Петербурге есть заброшенный трамплин. Его бы его отреставрировать, тогда там можно было бы проводить полный цикл подготовки спортсменов всех уровней. Вообще у нас есть много мест, где можно строить трамплины, тем самым развивая вид спорта. Я считаю, что необходимо действовать в этом направлении, но не все так просто.

Евгений Климов во&nbsp;время Олимпиады-2022. «Не жду, что мы поедем на международные старты, поэтому пошел учиться». Планы вице-чемпиона Олимпиады-2022

Евгений Климов

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