Дмитрий Дубровский: «Моделируем подготовку так, чтобы подвести спортсменов на пике формы к главному старту сезона»

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Дмитрий Дубровский прокомментировал итоги минувших этапов Кубка страны.

— Этапы по прыжках на лыжах с трамплина, которые прошли в Чайковском, в целом каких-то неожиданностей не принесли, — говорит Дмитрий Дубровский. — Даниил Садреев выиграл оба личных этапа и стабильно показывает высокий уровень, который соответствует результатам, если не лидеров мирового рейтинга, то первой двадцатке точно. И в целом четверка Садреев, Назаров, Баженов, Пуртов сейчас выступила ожидаемо. Напомню, что Женя Климов запланировано пропускал эти этапы, он проходит обучение в Российском международном олимпийском университете.

Также у нас состоялся командный старт, победу одержала сборная Свердловской области, школа «Аист» на сегодняшний день действительно является одной из сильнейших в России, что и подтвердила в очередной раз своими результатами. Отмечу представителей Магадана, занявших второе место, и первую команду Нижнего Новгорода, во главе с опытнейшим Денисом Корниловым, который по сей день в свои 38 лет на равных конкурирует с лучшими прыгунами нового поколения. На женских этапах также без сюрпризов — Прокопьева, Кустова и Каблукова — тройка призеров, все они имеют опыт выступления на международной арене и на сегодняшний день подтверждают роль лидеров национальной сборной. До чемпионата России в Чайковском остается еще месяц, но нам сейчас важно смоделировать подготовку таким образом, чтобы подвести спортсменов на пике формы к главному старту сезона и эффективно использовать эту практику в дальнейшем.

На этапе Кубка России по лыжному двоеборью в Нижнем Тагиле не стартовали спортсмены из основного состава сборной, у которых были тренировочные мероприятия в Алматы. В командном спринте два первых места заняли представители Свердловской области, на третьем — вторая команда Москвы.

Отмечу победительницу соревнований среди женщин Стефанию Надымову, показавшую хороший уровень прыжков. По моему субъективному мнению, она немного перестаралась с нагрузкой в конце прошлого года, а теперь постепенно восстанавливает оптимальные кондиции. Второй стала Мария Кузьмина, которая вернулась после дисквалификации и выиграла два предыдущих этапа в Чайковском. Третье место у 17-летней Марии Световцевой. Накануне в Чайковском уже стартовал очередной этап, на котором выступают и Вячеслав Барков, и Самир Мастиев. Надеемся, что серьёзную конкуренцию фаворитам составят юниоры: Никита Лысенин, Лев Костянец, Дмитрий Чаплыгин, Михаил Хохлов. Эти этапы рассматриваются как часть подготовки к чемпионату России в Нижнем Тагиле, который пройдет в начале марта.