Президент Федерации прыжков на лыжах и двоеборья России: «Надеюсь, отстранение наших спортсменов закончится в следующем сезоне»

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский надеется, что российские спортсмены будут допущены к участию в международных соревнованиях к сезону-2023/24.

«Конечно, прежде всего наши ожидания связаны с тем, что временное отстранение от международных соревнований как минимум со следующего зимнего сезона-2023/24 закончится, мы этого искренне хотим, надеемся и сделаем все возможное для того, чтобы безболезненно после пропущенного сезона выйти и доказывать свои роли на Кубке мира как в мужских, так и в женских прыжках. У нас есть лидеры как у мужчин, так и у девочек», — приводит слова Дубровского ТАСС.

В октябре 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноубординга объявила о недопуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в сезоне-2022/23.