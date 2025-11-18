Видео
18 ноября, 16:30

Дубровский — о бойкоте скандинавов Олимпиады в случае допуска россиян: «Думаю, что это блеф, как и многие мои коллеги»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Президент Федерации прыжков на лыжах и лыжного двоеборья Дмитрий Дубровский считает блефом возможные бойкоты скандинавских спортсменов в случае допуска россиян в лыжных видах спорта.

— Как вы думаете, действительно ли скандинавы настроены бойкотировать Олимпиаду, если на нее допустят российских спортсменов, или это блеф?

— Думаю, что это блеф, как и многие мои коллеги. Но, учитывая, что у скандинавов в лыжных видах спорта достаточно сильное лобби, они постарались этим козырем воспользоваться. Нам не хватило фактически одного голоса — 12 против 10. Если бы было 11:11, то президент FIS Элиаш голосовал бы. Поэтому, думаю, скандинавы этим воспользовались и не позволили нам вернуться. Наверное, они понимают, что допуск российских спортсменов, особенно в лыжных гонках, означал бы серьезную конкуренцию, даже без Большунова. Сейчас мы можем только рассуждать, — сказал Дубровский журналистам.

Российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с 2022 года.

3

  • Candramelekh II

    Если это произойдёт, то это будет самая чистая от допинга олимпиада

    18.11.2025

  • Ботокс007

    =======— Думаю, что это блеф, как и многие мои коллеги===== Президент Федерации прыжков на лыжах и лыжного двоеборья Дмитрий Дубровский... Ты даже не в состоянии грамотно сформулировать свою мысль. Куда тебя допускать к нормальным людям? Сиди всю жизнь в Сыктывкаре и не выеживайся.

    18.11.2025

  • ToLkUnet

    "— Думаю, что это блеф, как и многие мои коллеги" - коллеги блеф?

    18.11.2025

