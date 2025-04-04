Дмитрий Дубровский: «Подготовку будем вести с прицелом на Олимпийские игры в Милане»

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья (ФПЛДР) Дмитрий Дубровский рассказал об итогах сезона в лыжном двоеборье.

— У мужчин на протяжении сезона выделялись два спортсмена, между которыми шла борьба за первые места на всех главных турнирах. При этом практически всегда побеждал Артем Галунин, отдавший только один старт чемпионата России на малом трамплине Вячеславу Баркову. Но в целом в такой конкурентной борьбе оба спортсмена показывали действительно высокий уровень как в прыжках, так и на лыжне. Именно они будут претендовать на поездки на международные старты, которые необходимы для получения олимпийских лицензий. Есть у нас еще и Самир Мастиев, опытный спортсмен из Свердловской области, который по ходу сезона практически везде занимал третье место, он также входит в число лидеров. В целом хочу отметить сборную Свердловской области. Ряд двоеборцев, таких как Максим Кипин, Андрей Костенец, Илья Маслов, уже составляют сегодня серьезную конкуренцию лидерам сборной.

Я считаю, что сейчас нужно очень внимательно подойти к комплектованию мужской национальной команды с точки зрения тех, кто в оставшееся до Олимпийских игр время сможет претендовать на участие в международных стартах и попадание в очковую зону. К сожалению, большого резерва, который наступает взрослым на пятки, у нас пока нет, но тем не менее из юниоров, которые выступали на Российско-Китайских играх, может вырасти достойная смена. Нужно очень внимательно проанализировать весь минувший сезон для качественного дальнейшего комплектования юниорского состава. 29 апреля подведем итоги сезона по двоеборью на тренерском совете, а в середине мая команда начнет подготовительный период уже непосредственно в составе, нацеленном на Олимпийские игры в Италии.

У женщин сезон прошел под знаком неожиданного лидерства Марии Кузьминой, вернувшейся после двухлетней дисквалификации. Она выиграла общий зачет Кубка России, победила на «Тагильской стали» и успешно выступила на чемпионате России, уступив только Стефании Надымовой. Выделяю именно этих двух спортсменок и думаю, что подготовку на новый сезон будем выстраивать как раз вокруг них. Также отмечу перспективных спортсменок юниорского возраста из Санкт-Петербурга. Это Анна Василькова, Ярослава Латыпова и Екатерина Монастыршина, которые входят в шестерку сильнейших и однозначно будут претендовать на места в главной сборной. Если нас вернут наконец-то на международные соревнования, то будем стараться вывозить за рубеж, обкатывать 3-4 спортсменки. У нас ведь только Надымова имеет серьезный опыт выступления на мировом уровне, остальные этого пороха еще не нюхали. Здесь важны моменты, связанные с материально-техническим обеспечением сборной. Как в части прыжковой экипировки, так и лыжегоночной. Да и в целом вся подготовка должна строиться обязательно с учетом возрастных особенностей. Стефания, например, 1994 года рождения, а остальные спортсменки от 2005-го до 2009-го. Важно одних не перегрузить, другим, наоборот, дать чуть больший объем работы, масса нюансов. Не за горами 2027 год, чемпионат мира, который, судя по всему, пройдет в финском Лахти, и сейчас команду будем готовить именно к этому турниру, так как женское лыжное двоеборье отсутствует в олимпийской программе.