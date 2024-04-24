Чемпионка спартакиады Кустова — о жизни в Магадане: «Не чувствуется, что бывший ГУЛАГ»

Российская прыгунья с трамплина, участница двух Олимпиад и двукратная победительница Спартакиады Александра Кустова в интервью «СЭ» рассказала о жизни в родном для себя Магадане.

— На самом деле есть классные места, и сейчас город прогрессирует. Визитная карточка — парк «Маяк», там же одноименное кафе с панорамой на бухту. Наблюдать водную гладь за чашечкой кофе с такими видами — отдельный вид искусства! Японская аллея милая, приятно пройтись. Но главное — природа невероятная, много пеших маршрутов по сопкам.

— То есть не чувствуется, что это бывший ГУЛАГ?

— Вообще не чувствуется. Есть отдаленность в плане развития — да, молодежь уезжает. Но я знаю многих, кто любит этот город и не хочет его покидать. Знаю истории, когда уезжали, но потом продавали все и возвращались. Что-то людей привлекает в городе, несмотря на непростой климат.

— Понимаю, что это не твоя компетенция, но насколько реально удерживать людей в таком месте?

— Я сама в Москве живу, квартиру в Магадане сдаю. Думаю, что остаются люди, для которых важна природа, даже рыбалка. В детстве я с папой закидывала удочку. И второе — высокооплачиваемая работа, потому что, как вы знаете, в регионе золото добывают. В Магадане нелегко развивать бизнес, но, если создать что-то стоящее, это точно будет работать из-за отсутствия сильной конкуренции и благодаря сарафанному радио. На тебе только хорошее качество. Хотя, когда я приезжаю, мне и мама может по фэншуй дома праздничный стол накрыть — икра, крабовое мясо, погнали.