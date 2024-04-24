Прыгунья с трамплина Кустова рассказала, как встала на колени на заседании по своей дисквалификации

Российская прыгунья с трамплина, участница двух Олимпиад и двукратная победительница спартакиады Александра Кустова в интервью «СЭ» рассказала о том, как проходило заседание по ее дисквалификации на 1,5 года за антидопинговое нарушение.

— Слушание в Москве. Как сейчас помню, метро «Улица 1905 года». Круглый стол, солидные дяденьки и тетеньки смотрят мои пропуски, перебирают бумаги, задают вопросы: «А почему здесь вот так?» Я что-то отвечаю, а потом... Тело делало все за меня. Я зарыдала, встала на колени, прям натурально, руки складываю в этом молебном жесте. Говорила, что это то, чем я живу, что я из Магадана, у меня ничего нет, прыжки — единственное, что я умею в этой жизни. Я сейчас сама заплачу, честно. Спасибо, что мне дали полтора года вместо двух. Это уже была большая победа.

Я прежде всего вернулась в Магадан. И думала пойти работать, чтобы деньги были, а параллельно держать себя в форме. Думала: потом вспомню, как прыгать. Сидеть на шее у родителей точно в мои планы не входило. Но нашлись добрые люди, наши меценаты, которые работают в золотодобывающей промышленности, — мне очень помог Антон Басанский, взял на себя финансирование. Эта история послужила мне классной мотивацией. Все-таки когда тебя поддерживают, совсем другой уровень ответственности. Я должна не только себе, но и другим. Не спрашивайте, как я этот период пережила. Но я никогда столько не тренировалась, потому что у меня не было соревнований, а во время них не потренируешься, — сказала Кустова.