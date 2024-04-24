Российская прыгунья с трамплина откровенно рассказала об отношениях в сборной

Российская прыгунья с трамплина, участница двух Олимпиад и двукратная победительница Спартакиады Александра Кустова в интервью «СЭ» поделилась мнением о дружбе спортсменов.

— Мы ездили по континентальным кубкам и занимали 40-е, 45-е места. Приезжали как туристы. Прыгнули, не попали в топ-30, едем дальше. Ну Ира Аввакумова могла зацепиться. 30-я — у нас уже просто праздник. Радуешься за команду, за страну. Ну, вернее как? Давайте честно — в команде-то праздник, а мы обтекаем слюной от зависти, могло там у кого-то проскочить: «Вот сучка!» Конкурентная среда.

— Вы вообще дружите?

— Подруг, наверное, нет. Но общение есть, просто не на глубину, а хи-хи, ха-ха, погулять, пойти на экскурсию, пошопиться.