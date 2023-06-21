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Прыжки с трамплина

Сегодня, 11:27

Трамплинистка Кузина рассказала, что много плакала из-за непопадания на Олимпиаду

Ана Горшкова
Корреспондент
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Трамплинистка Лиза Кузина рассказала, как справилась с непопаданием на Олимпийские игры-2020 в Токио.

«Пережила я очень тяжело. В том сезоне отобралась на Кубок мира, где надо было завоевать олимпийскую лицензию, поехала в Японию. Во мне все были уверены, потому что на всех соревнованиях я прыгала достаточно стабильно. Поэтому, мне кажется, у нашего главного тренера Светланы Моисеевой не было сомнений на мой счет. Но случилось так, что один из прыжков я сделала на 1,0 балла. Притом что за день до соревнований выполнила его десять раз из десяти», — приводит слова Кузиной RT.

Также девушка заявила, что в тот момент думала о досрочном завершении сезона.

«В тот момент, честно говоря, мне вообще хотелось закончить сезон. Но шанс попасть на Игры еще оставался. Светлана Борисовна сказала: кто выиграет чемпионат России, тот и поедет в Токио. Но на чемпионате России прыжок снова не получился. Вот и вышло, что я осталась запасной. Меня даже повезли на заключительный предолимпийский сбор в Японию, но потом вся команда проследовала из Канадзавы в Токио, а меня отправили домой.

Много ли плакала? Да. Нужно было готовиться к Спартакиаде, а я вообще не хотела на тренировки приходить, что-то делать. Не слышала тренера — все мысли были только о том, что я не попала на Олимпиаду. Тяжело было», — рассказала Кузина.

Источник: RT
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