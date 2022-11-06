Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прыжки с трамплина
Новости
Чемпионат мира
Зачет Кубка мира
Календарь Кубка мира
Олимпиада
Главная
Прыжки с трамплина

Сегодня, 13:17

В Чехии без вести пропал рекордсмен страны по прыжкам на лыжах с трамплина Гайек

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Новости

Чешский прыгун на лыжах с трамплина Антонин Гайек пропал без вести. Об этом сообщает Blesk.

«Поиски пропавшего продолжаются. Информацию о пропаже мы получили от его семьи. На сегодняшний день мужчина никак не сообщил о себе», — говорится в официальном заявлении полиции.

Отмечается, что чешская полиция ведет поиски 35-летнего спортсмена со 2 октября, однако они пока безуспешны. Они предполагают, что Гайек должен быть в Малайзии. Чешские представители в Куала-Лумпуре заявили, что расследуют дело о пропаже без вести гражданина в районе малайзийского острова Лангкави, однако воздержались от разглашения дополнительных подробностей.

Гайек был одним из самых талантливых прыгунов на лыжах с трамплина в Чехии. На юниорском чемпионате мира 2005 года он занял четвёртое место. Также он несколько раз поднимался на пьедестал почёта на этапах Кубка мира. Антонину до сих пор принадлежит рекорд Чехии (236 метров). Он завершил карьеру в 2015 году, после чего работал тренером женской национальной сборной.

Источник: https://isport.blesk.cz/clanek/blesk-sport/422515/nezvestny-skokan-na-lyzich-hajek-je-mezi-zivymi.html
4
0
Читайте также
Карпин остается в сборной до лета 2024 года: подробности нового контракта
Призерка Олимпиады в Пекине дисквалифицирована за допинг. Она не стала спорить с обвинением
Пленный украинский военный заявил о сокрытии Киевом данных о погибших
Брата участника Backstreet Boys нашли мертвым в ванне
ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Каховской ГЭС
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В Федерации прыжков на лыжах России считают, что заявление Макларена может положительно повлиять на МОК