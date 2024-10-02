В федерации прыжков на лыжах с трамплина отметили, что оснований для ухода лидеров нет

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский ответил на вопрос о возможном уходе лидеров сборной России.

«Ни в прыжках, ни в двоеборье таких переходов не намечается. Более того, практически сохранены костяки всех сборных команд после Олимпиады в Пекине. В целом созданы такие условия для спортсменов, которые и в условиях отстранения продолжают готовиться и сохранять настрой. Как бы не просто это было делать. На днях начался чемпионат России в Сочи, все лидеры в строю — Евгений Климов, Данил Садреев, Михаил Назаров. Удается находить какие-то слова для спортсменов, присутствует морально-патриотический дух, и тренеры вместе с федерацией все стараются держать на контроле», — приводит слова Дубровского ТАСС.

27 сентября на заседании технического комитета FIS в Цюрихе (Швейцария) было объявлено решение о продлении отстранения россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2024/25. Спортсмены из России и Белоруссии не выступают в турнирах под эгидой FIS с марта 2022 года.

FIS отвечает за такие дисциплины, как лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл, горнолыжный спорт и сноуборд.