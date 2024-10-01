Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Прыжки с трамплина

Сегодня, 11:42

В Федерации прыжков на лыжах с трамплина России заявили о неофициальной поддержке FIS

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и двоеборья России Дмитрий Дубровский заявил о поддержке представителей Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Мы находимся в тесном контакте, но он носит сугубо неофициальный характер. Несколько дней назад закончились заседания комитетов и подкомитетов FIS в Цюрихе. Раньше мы в них всегда участвовали, сейчас нас туда не допускают, но мы оперативно получили всю информацию, касающуюся изменения правил, экипировки. Хороший контакт сохраняется», — цитирует Дубровского ТАСС.

27 сентября на заседании технического комитета FIS в Цюрихе (Швейцария) было объявлено решение о продлении отстранения россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2024/25. Спортсмены из России и Белоруссии не выступают в турнирах под эгидой FIS с марта 2022 года.

FIS отвечает за такие дисциплины, как лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл, горнолыжный спорт и сноуборд.

Источник: ТАСС

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
СМИ сообщили о раненых и погибших в результате ударов по Дамаску
Орлов предположил, что Семак не угадал с составом «Зенита» на матч в Краснодаре
Михаил Ефремов планировал уехать в зону СВО и служить танкистом
Очевидцы рассказали об ударе ВСУ по жилому району Горловки
Игра Hamster Kombat раздала пользователям криптовалюту и разочаровала их. Детали
Тюкавин, Максименко и Дуглас Сантос вошли в число претендентов на премию футбольный Джентльмен 2024 года
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
ВАДА не получила ежегодный взнос от России за 2023 год
Вандерсон назвал идиотским отстранение российских клубов: «Запреты — полное дерьмо!»
Светлана Журова: «Шутку Вяльбе об ударе по Лондону Запад воспримет неоднозначно»
Валуев: «Вяльбе права — если бы Британские острова ушли на дно, то у остального мира убавилось бы проблем»
В FIS подтвердили отстранение россиян на предстоящий сезон
Россиянам снова усложнили путь на Олимпиаду-2026. Ожидания скорого допуска пока не оправдываются
Сегодня
Вчера
Неделя