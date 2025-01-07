Васильев — о шампуне за победу на Туре двух ночей: «Попахивает прямой дискриминацией»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» отреагировал на вручение гигиенического набора Селине Фрайтаг в качестве призовых за победу в квалификации Тура двух ночей в Гармиш-Партенкирхене (Германия).

«Конечно, такого различия в призовых быть не должно. Оно допустимо между женским и мужским спортом, поскольку все понимают, что почти любой женский вид спорта менее конкурентный, чем мужской. Поэтому призы могут различаться, но не до такой степени. Попахивает прямой дискриминацией. Не знаю, чем руководствовались организаторы, но мне кажется, что такие вещи надо заранее обговаривать и каким-то образом договариваться, чтобы не было таких скандальных ситуаций», — сказал Васильев «СЭ».

В качестве приза немецкая чемпионка мира получила гигиенический набор, состоящий из геля для душа, шампуня и четырех полотенец, сообщает BR24. Как отметила Фрайтаг, победителю в соревнованиях у мужчин вручают 3,2 тысячи евро.

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) Сандро Пертиле, комментируя инцидент, заявил, что в FIS знают о неравенстве и хотят его убрать.

Александр Абустин