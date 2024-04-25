Японец Кобаяси установил неофициальный мировой рекорд по дальности прыжка на лыжах с трамплина

Японец Рею Кобаяси совершил самый далекий прыжок на лыжах с трамплина в истории. Он прыгал на специально построенном трамплине возле города Акюрейри. Японец хотел первым в истории показать дальность прыжка свыше 300 м, но ему это не удалось.

В первый день спортсмен показал результат 256 м, во второй день — 291 м. Мировой рекорд австрийского прыгуна с трамплина Штефана Крафта, установленный в марте 2017 года, составляет 253,5 м.

После прыжка он заявил, что осуществил мечту.

«Этот рекорд станет для меня источником силы на будущее», — сказал олимпийский чемпион Пекина-2022.

Рекорд Кобаяси не будет ратифицирован, так как он прыгнул не на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).