Японец Кобаяси в третий раз в карьере выиграл «Турне четырех трамплинов»

Японец Рею Кобаяси стал победителем «Турне четырех трамплинов» в сезоне-2023/24.

На четвертом этапе в Бишофсхофене (Австрия) японский спортсмен занял второе место, набрав 287,6 балла. Однако в общем зачете он расположился на первой строчке с 857,6 баллами. Второй итоговый результат у немца Андреаса Веллингера (852,8). Тройку лидеров замкнул австриец Ян Херль (834).

Кобаяси в третий раз в карьере выиграл «Турне четырех трамплинов». 27-летний японец также является олимпийским чемпионом в прыжках с нормального трамплина и серебряным призером Игр в прыжках с большого трамплина, двукратным призером чемпионатов мира. Помимо этого, он дважды выигрывал Кубок мира.